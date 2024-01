Petrobrás quer exercer direito de preferência em bloco Jaspe a ser licitado no pré-sal

Manifestação está em linha com a estratégia de exploração e produção prevista no atual plano estratégico da empresa para o período 2024-2028, segundo a empresa edit

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobrás manifestou nesta quarta-feira (24) ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) o interesse no direito de preferência no bloco Jaspe, na Bacia de Campos, a ser licitado no Sistema de Oferta Permanente, sob o regime de Partilha de Produção, informou a companhia em comunicado.

A empresa destacou que a manifestação está em linha com a estratégia de exploração e produção prevista no atual plano estratégico da empresa para o período 2024-2028, com foco em ativos rentáveis e na reposição das reservas de petróleo e gás.

