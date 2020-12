Petrobras quer venda de participações na Gaspetro em conjunto com Mitsui

A Petrobras tem 61% do capital da Gaspetro, e a japonesa Mitsui, 49%. Até agora as duas empresas estavam conduzindo em separado o processo de venda de suas participações edit

247 - A Petrobras pretende iniciar negociações com a japonesa Mitsui para vender as participações das duas empresas na Gaspetro, subsidiária da estatal que tem participações acionárias em 19 distribuidoras estaduais de gás natural, segundo a Diretora de Refino e Gás Natural da Petrobras, Anelise Lara, durante apresentação a executivos do mercado do Plano de Negócios da companhia para o período 2021/25, no evento virtual Petrobras Day.

Na semana passada, a petroleira ter se decidiu na semana passada pela desqualificação da Compass, subsidiária da Cosan, do processo de venda dos 51% que detém na Gaspetro.

