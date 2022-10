Petrobras reduz em 5% preços do gás natural para distribuidoras a partir de novembro

Apoie o 247

Reuters - A Petrobras vai reduzir em 5%, em média, os preços dos contratos de gás natural para distribuidoras, segundo comunicado divulgado nesta segunda-feira.

O reajuste valerá de 1º de novembro a 31 de janeiro de 2023 e se refere ao preço médio praticado no trimestre anterior, de agosto a setembro.

No comunicado, a Petrobras disse que as atualizações trimestrais são vinculadas às oscilações do petróleo Brent e da taxa de câmbio.

"Durante o período, o petróleo teve queda de 11,5%; e o câmbio teve depreciação de 6,5%", afirmou a petroleira.

O reajuste anunciado não se aplica ao GLP (gás de cozinha).

