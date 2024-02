Petrobrás reduz preço do querosene de aviação em 0,6% nas principais praças

Redução acontece antes de uma reunião entre representantes do nesta quinta-feira, para discutir eventuais alterações nas condições do querosene de aviação (QAV) para o setor. edit

Reuters - A Petrobrás reduziu o preço de venda do querosene de aviação a distribuidoras em 0,6% nos principais pontos de vendas do país, como Duque de Caxias (RJ), Guarulhos (SP) e Betim (MG), de acordo com informações publicadas pela empresa nesta quinta-feira.

A ligeira redução acontece antes de uma reunião entre representantes do governo federal, Petrobrás e de companhias aéreas, nesta quinta-feira, para discutir eventuais alterações nas condições do querosene de aviação (QAV) para o setor.

O pequeno ajuste para fevereiro foi feito após a empresa reduzir o QAV em quase 10% em janeiro.

A Petrobrás ajusta os preços mensalmente e vende o QAV produzido em suas refinarias ou importado apenas para as distribuidoras, que por sua vez transportam e comercializam os produtos para as empresas de transporte aéreo.

