Petrobras reduz preços da gasolina em 9,5% e do diesel em 6,5%

247 - A Petrobras anunciou nesta quinta-feira, 12, a redução do preço da gasolina em 9,5%, e do diesel em 6,5%, em todas as praças.

Medida foi tomada depois crise no mercado internacional de petróleo, que reduziu drasticamente o preço do barril.

Nesta quinta, o barril do petróleo operava por volta dos US$ 33, depois de ter aberto o mês de março em torno dos US$ 50.