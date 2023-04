Petrobrás retoma produção do Campo de Araçás

Apoie o 247

247 - A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) retomou a produção no campo de Araçás, no Polo Bahia Terra, anunciou o presidente da Petrobrás, Jean Paul Prates. "Estamos reiniciando procedimentos para retomada da produção de petróleo e gás imediatamente. Voltarei à Bahia no próximo dia 13, para irmos juntos conferir a plena operação em campo", disse.

O coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar, destacou a importância do anúncio. "Não existia a necessidade de parar toda a produção para resolver problemas que poderiam ter sido solucionados enquanto as unidades estivessem em operação", disse. "A Petrobrás é a principal empresa da localidade em se tratando de geração de empregos e da própria economia local. Não olhar atentamente para isso seria um grande problema", acrescentou.

Radiovaldo Costa, diretor do Sindipetro-BA, concorda. "É muito importante aumentar o investimento, a produção, gerar mais empregos, ampliar a arrecadação de impostos para o município, realizando aquilo que historicamente esses campos vêm fazendo na nossa região, que ainda é muito pobre", ressaltou.

Costa enfatiza a importância do retorno do funcionamento do campo de Araçás. "O trabalho em equipe garantiu a retomada das atividades de forma rápida. Essa atuação tanto dos trabalhadores da Petrobrás quanto dos terceirizados, fez com que a produção voltasse antes do esperado e nos enche de esperanças, principalmente agora com o fim do risco da privatização do campo", disse o sindicalista.

