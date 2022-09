Petrobrás turbina números de investimento privado celebrados pelo governo

Apoie o 247

Reuters - Celebrados pela equipe econômica como sinal de força do setor privado, números referentes aos compromissos de investimentos em projetos de infraestrutura no Brasil por meio de concessões organizadas pela gestão Jair Bolsonaro foram turbinados pela Petrobrás, estatal controlada pelo governo federal, que é dono de 50,26% das ações ordinárias da companhia.

Levantamento interno do Ministério da Economia mostra que mais da metade da promessa de investimentos no país nos próximos dez anos foi feita pelo setor de óleo e gás, que tem presença maciça da Petrobrás.

Dos 925 bilhões de reais em investimentos previstos em todas as áreas, aproximadamente 487 bilhões de reais são referentes ao setor de petróleo --52,7% do total. Os dados, compilados do Monitor de Investimentos do Ministério da Economia, foram confirmados por duas fontes da pasta sob condição de anonimato por conta do período de defeso eleitoral no governo.

Duas operações em especial têm valores vultosos, respondendo pela maior parte dos 487 bilhões de reais em investimentos prometidos pelo setor: o bloco de Búzios, de 230 bilhões de reais, que tem 90% de participação da Petrobrás, e a sexta rodada de licitações sob o regime de partilha de produção no pré-sal, de 146 bilhões de reais, com 80% de participação da estatal.

Segundo uma das fontes, o setor de petróleo é historicamente expressivo na fatia de investimentos privados no país. Nos anos recentes, essas despesas têm se concentrado nos empreendimentos de exploração do pré-sal.

Procurado pela Reuters, o Ministério da Economia disse que os dados se referem aos valores de investimentos dos contratos estruturados e autorizados pelo governo federal, incluindo concessões, parcerias público-privadas (PPPs) e arrendamentos, entre outros. A pasta justificou a presença da Petrobrás no levantamento.

“Se considerássemos a participação da Petrobrás como investimento público estaríamos desalinhados com as estatísticas fiscais, produzidas por Tesouro Nacional e Banco Central, que não consideram a estatal dentro dos conceitos de Governo Geral e Setor Público não-financeiro”, disse.

