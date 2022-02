Petrobrás vai avaliar impactos da ação militar russa na Ucrânia entes de mexer em preços dos combustíveis

"Devemos continuar observando o mercado por mais algum tempo e observando em paralelo a evolução do câmbio no Brasil", disse o executivo Cláudio Mastella edit

Apoie o 247

ICL

Marta Nogueira, Reuters - A Petrobrás avaliará os impactos da alta volatilidade dos preços do petróleo no mercado internacional, após o ataque feito pela Rússia à Ucrânia, antes de tomar qualquer decisão sobre os preços, disse o diretor-executivo de Comercialização e Logística, Cláudio Mastella.

"Não tenho uma resposta fácil nem simples neste momento, o fato é que devemos continuar observando o mercado por mais algum tempo e observando em paralelo a evolução do câmbio no Brasil", disse o executivo.

Ele comentou que uma desvalorização do dólar frente ao real tem permitido que a empresa mantenha, desde 12 de janeiro, os valores médios de gasolina e diesel inalterados em suas refinarias, apesar de um avanço das cotações do barril do petróleo no exterior.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Com relação à defasagem... em função de diversas tensões geopolíticas, a gente tem observado elevação dos preços nas últimas semanas e, em paralelo, o dólar foi desvalorizando. Com esses dois movimentos, em contraposição, a gente pôde manter nossos preços", afirmou.

O petróleo Brent superou a marca de 100 dólares o barril pela primeira vez desde 2014 nesta quinta-feira, após a Rússia avançar na Ucrânia.

"No momento atual, hoje em particular, naturalmente trouxe uma volatilidade muito mais elevada para os mercados, que a gente ainda está observando", ponderou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mastella frisou ainda que a empresa segue praticando preços que a gente julga competitivos em equilíbrio com o mercado internacional, mas evitando repassar volatilidades.

"Esse equilíbrio entre preço interno e preço internacional é o que garante atendimento ao mercado interno em bases econômicas, sem risco de desabastecimento, pelos diversos atores", frisou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE