Petrobrás vai perder direito de preferência na exploração do pré-sal

247 – O governo vai reduzir o valor do bônus de assinatura ou diminuir o percentual de partilha do óleo com a União exigido nos campos de Sépia e Atapu, no pré-sal, informa o secretário-especial da Fazenda, Waldery Rodrigues. Os dois campos não receberam ofertas no leilão da cessão onerosa, no ano passado. O objetivo é torná-los mais atraentes para os investidores estrangeiros, segundo aponta reportagem de Ribamar Oliveira, no jornal Valor Econômico.

"O governo também pretende acabar com o direito de preferência concedido à Petrobras na exploração do pré-sal. A avaliação técnica é de que esse direito distorce a concorrência e afasta competidores", diz ainda o jornalista. Definida a nova modelagem, a intenção é realizar os leilões de Sépia e Atapu em dezembro.