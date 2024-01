Petrobrás vê potencial aumento de 44% na produção de diesel S-10 até 2030

Apoie o 247

(Reuters) - A Petrobrás vê potencial aumento de 44% na sua produção de diesel S-10 até 2030, em relação ao projetado para este ano, à medida que realiza investimentos para atender a demanda crescente nos próximos anos, de acordo com apresentação da empresa divulgada ao mercado nesta terça-feira.

A petroleira prevê potencial produção do combustível de 948 mil barris/dia em 2030, ante 658 mil barris/dia em 2024.

Nos primeiros nove meses de 2023, a Petrobrás abocanhou 59% do mercado do "ciclo diesel" do Brasil com sua produção, enquanto as importações da estatal ficaram com 7%. Outros players locais brasileiros, como a refinaria de Mataripe, ficaram com 11% do volume comercializado, praticamente o mesmo volume da importação por terceiros (12%), segundo números divulgados pela empresa. O biodiesel respondeu por 11%.

A companhia relatou que os investimentos em ampliação de capacidade de diesel S-10, em adaptações das unidades, somam mais de 600 milhões de dólares. É esperada a entrada de nova unidade da Replan (Paulínia-SP) em operação em 2025, enquanto uma adequação da Revap (em São José dos Campos-SP) entrará em 2026.

O Gaslub, no Rio de Janeiro, também focará em adicionar capacidade de conversão para a produção de diesel S-10.

Já a ampliação da Rnest, em Pernambuco, é vista como o principal projeto para adição de capacidade de combustíveis da companhia, segundo apresentação da empresa.

A Petrobrás também afirmou que pretende ser um "player" relevante no mercado mundial de biocombustíveis no longo prazo, disse a companhia citando o ano de 2040.

O objetivo é viabilizar a inserção de produtos de baixo carbono na cadeia de combustíveis, "visando a manutenção de mercado em segmentos de difícil eletrificação".

A companhia investirá em unidades dedicadas para a produção de SAF (combustível sustentável de aviação) e de diesel 100% renovável, nas refinarias de Cubatão e no Gaslub.

Enquanto isso, a empresa avançará em investimentos na produção de diesel com 5% de conteúdo renovável (R5) nas unidades de Cubatão, Paulínia e Reduc (Rio de Janeiro). A refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar, no Paraná) já faz a comercialização do produto.

De acordo com o Plano Estratégico 2024-28, no segmento de biorrefino a Petrobras investirá cerca de 1,5 bilhão de dólares.

