Petrobras vende participação em empresa energia eólica e se firma como exportadora de óleo cru

Empresa vendeu o Parque Eólico Mangue Seco 2, seu último ativo em energia renovável no RN, critica o senador Jean Paul Prates, especialista no setor petrolífero, que alerta: a Petrobras está na contramão de todas as concorrentes edit

247 - Empresa vendeu o Parque Eólico Mangue Seco 2, último ativo em energia renovável no RN, critica o senador Jean Paul Prates, especialista no setor petrolífero, que alerta: está na contramão de todas as grandes empresas de petróleo

A Petrobras deu mais um passo em direção ao projeto que torna a empresa apenas exportadora de óleo cru, como fazem as empresas de Angola e Nigéria, por exemplo.

Ela acaba de vender o Parque Eólico Mangue Seco 2 (Guamaré), “seu último ativo em energia renovável no RN”, como destaca o senador potiguar Jean Paul Prates, do PT, que sempre trabalhou no ramo de energia.

“Isso marca o fim da participação da empresa no setor eólico. Lastimável gestão essa: se desfaz de ativos estratégicos (refinarias) e da sua própria transição energética”, afirmou.

Até pouco tempo atrás, a Petrobras mantinha um departamento apenas para desenvolver projetos viáveis daqui a 100 anos.

No Cenpes, no Rio de Janeiro, a empresa fazia estudos sobre o uso de biodiesel, energia eólica e também sobre o hidrogênio como fonte de energia.

Era uma empresa voltada para o futuro. Agora parece estar comprometida com o passado. Nos últimos anos, o Brasil exportou óleo cru para os Estados Unidos e importou de lá gasolina e diesel.

Disse mais o senador Jean:

“Seguindo na sua política de retrocessos, na CONTRAMÃO da tendência mundial, visando exclusivamente vender ativos arrecadar recursos e pagar comissão para seus diretores, a Petrobras finalizou a VENDA de TODOS os seus PARQUES EÓLICOS além de ter abandonado suas medições offshore.”

Também no Twitter, ele lembrou que "TODAS as grandes petroleiras, estatais ou abertas, iniciam caminhos em direção às fontes renováveis, a obtusa diretoria atual da Petrobras vende seus ativos eólicos e abandonou medições marítimas e piloto offshore no RN, jogando fora o investimento já realizado ali.”

A retirada da Petrobras do setor de energia renovável é mais uma obra do golpe de Estado que tiro Dilma Rousseff do poder.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.