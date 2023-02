Petroleiros defendem técnico indicado para ser diretor financeiro da Petrobrás

Em mensagens em grupos de trabalhadores do setor, o nome de Sérgio Caetano tem sido defendido por seu histórico progressista edit

Apoie o 247

ICL

247 - Trabalhadores do setor petroleiro saíram em defesa de Sergio Caetano Leite, o indicado para o cargo de diretor financeiro e de relacionamento com investidores da Petrobrás que vem sendo criticado por postagens polêmicas nas redes sociais feitas há vários anos atrás.

Os trabalhadores destacam a trajetória progressista de Leite, que já atuou como subsecretário do Consórcio Nordeste, participou da iniciativa de captação de recursos para Programa de Agricultura Familiar em conjunto com MST e apoiou causas ambientais junto ao BID, com foco na região Nordeste.

As postagens de Leite que geraram críticas na imprensa são de 2018 e foram tiradas de contexto, alegam os petroleiros. Em um dos casos, asseguram eles, os comentários de Leite contra o presidente Lula foram direcionados a outro perfil. A denúncia foi originalmente publicada na coluna de Bela Megale, do jornal O Globo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.