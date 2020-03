Petroleiros podem entrar em greve sanitária por descaso da Petrobrás com coronavírus

Revista Fórum - As duas federações de petroleiros do país, a Federação Única dos Petroleiros (FUP) e Federação Nacional dos Petroleiro (FNP) estão em acordo quando a pauta é coronavírus e o descaso da Petrobras diante do avanço da pandemia. E ambas consideram que a greve sanitária será inevitável.

A FUP denuncia que a direção da Petrobrás impõe aos petroleiros jornadas de trabalho que os levam à exaustão física e ao esgotamento emocional, justamente quando a pandemia está próximo do pico no país.

De acordo com a FUP, o presidente da Petrobras, Castello Branco, e seus gestores “agem da mesma forma que o governo insano de Jair Bolsonaro, ao qual servem, menosprezam os efeitos devastadores da pandemia e sacrificam os trabalhadores para proteger os setores econômicos que ainda lhe dão sustentação política.”

Os dirigentes denuncias que a diretoria e as gerências da Petrobrás estão de quarentena, no aconchego de seus lares, mas os petroleiros devem manter a produção a qualquer custo. Enquanto isso, nas áreas offshore, os trabalhadores são confinados por sete dias em um quarto de hotel, afastados da família, antes de embarcar para as plataformas, onde são obrigados a permanecer por 21 dias.

