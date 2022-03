Petróleo cai abaixo de US$ 100 pela 1ª vez desde início da guerra

Na manhã desta terça-feira (15/3), o petróleo do tipo Brent era negociado a US$ 99,24 o barril, queda de 7,17% edit

Metrópoles - Enquanto um avanço nas negociações de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia leva os preços do petróleo a patamares mais baixos, as bolsas asiáticas operam em queda com preocupações frente ao avanço do coronavírus no continente.

Na manhã desta terça-feira (15/3), o petróleo do tipo Brent era negociado a US$ 99,24 o barril, queda de 7,17%. O contrato do petróleo WTI, referência no mercado dos Estados Unidos, era cotado a US$ 95,08 o barril, uma baixa de 7,70%.

Na véspera, o Brent recuou US$ 5,77, ou 5,1%, e fechou a US$ 106,90 o barril, enquanto o petróleo dos EUA (WTI) caiu US$ 6,32, ou 5,8%, para fechar a US$ 103,01. Os preços do petróleo subiram mais de 30% desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, em 24 de fevereiro, e os Estados Unidos e outros países impuseram sanções ao governo russo. Naquele dia, o barril foi negociado acima dos US$ 100 pela primeira vez desde 2014.

