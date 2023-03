Petróleo cai quase 5%, para o menor nível em mais de um ano

Perspectiva mais forte da Opep sobre a demanda da China ajudou a compensar o sentimento pessimista dos investidores globais após as recentes falências de bancos nos EUA edit

Reuters - Os preços do petróleo caíram mais de 5 dólares o barril nesta quarta-feira, para o nível mais baixo em mais de um ano, uma vez que o desconforto com o Credit Suisse assustou os mercados mundiais e superou as esperanças de uma recuperação da demanda chinesa por petróleo.

Os primeiros sinais de um retorno à estabilidade do mercado desapareceram depois que o maior investidor do Credit Suisse disse que não poderia fornecer ao banco suíço mais assistência financeira, fazendo com que suas ações e outras ações europeias caíssem.

"Não importa qual é o seu ativo de risco: neste momento, as pessoas estão desligando diferentes instrumentos aqui", disse Robert Yawger, diretor de futuros de energia da Mizuho em Nova York.

"Ninguém quer ir para casa com uma grande posição em nada hoje... Você realmente não tem onde se esconder."

Ambos os contratos de referência do petróleo atingiram o nível mais baixo desde dezembro de 2021 e caíram por três dias consecutivos.

O petróleo Brent caiu 3,76 dólares, ou 4,9%, para 73,69 dólares o barril. Já o petróleo nos EUA (WTI) caiu 3,72 dólares, ou 5,2%, para 67,61 dólares, rompendo os níveis técnicos de 70 e 68 dólares e estendendo a liquidação.

A volatilidade no Brent e no WTI atingiu seu nível mais alto em mais de um ano e ambos entraram em território tecnicamente sobrevendido nesta quarta-feira.

Na terça-feira, ambos os índices caíram mais de 4%, pressionados por temores de que o colapso do Silicon Valley Bank (SVB) na semana passada e outras falências de bancos americanos possam desencadear uma crise financeira que pesaria na demanda por combustível.

(Reportagem de Alex Lawler; Reportagem adicional de Florence Tan em Cingapura e Yuka Obayashi em Tóquio)

