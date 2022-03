Petróleo dispara e preços do trigo sobem quase 40%

Apoie o 247

Do Guardian – Os preços do petróleo, carvão, alumínio, trigo e outras commodities continuam a subir à medida que a invasão russa da Ucrânia desencadeou temores sobre a oferta. O petróleo Brent, referência global, subiu US$ 118 o barril pela primeira vez desde fevereiro de 2013. Atualmente, está em torno de US$ 117 o barril, um aumento de US$ 4 no dia. O petróleo leve dos EUA está sendo negociado a US$ 114,46 o barril.

O alumínio atingiu mais um recorde, subindo 2,3%, para US$ 3.650 na Bolsa de metais de Londres (que ganhou 30% até agora este ano), enquanto o níquel subiu mais de 4%, para US$ 26.935 a tonelada. A Rússia é um grande produtor de ambos os metais.

Para os grãos, estima-se que a Rússia e a Ucrânia juntas representaram quase 29% das exportações globais de trigo no ano passado, de acordo com o Departamento de Agricultura dos EUA, de modo que o conflito elevou os preços globais do trigo.

Os futuros do trigo de Chicago subiram para máximas de 14 anos, de US$ 11,34 por bushel, e subiram quase 40% este mês.

