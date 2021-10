PGR pede ao STF que Marcos Valério deixe prisão domiciliar e volte para o regime semiaberto

Apoie o 247

247 - A Procuradoria-Geral da República (PGR) solicitou que o Supremo Tribunal Federal (STF) revogue a prisão domiciliar do publicitário Marcos Valério Fernandes de Souza, condenado nos mensalões do PT e do PSDB, e volte a cumprir a pena no regime semiaberto. De acordo com a CNN Brasil, o parecer foi assinado pelo vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, e encaminhado no último dia 26 para o gabinete do ministro Luís Roberto Barroso, relator do processo.

O publicitário foi condenado a cumprir uma pena de 37 anos de prisão, cinco meses e seis dias de prisão em regime fechado pelos crimes de peculato, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Em 2018, ele também foi condenado a 16 anos e nove meses de prisão pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro no mensalão tucano. Atualmente, Marcos Valério cumpre pena em regime semiaberto em Minas Gerais.

Ainda segundo a reportagem, desde 2019, Marcos Valério cumpre pena em regime semiaberto em Minas Gerais. No ano passado, em função da pandemia de Covid-19, ele foi autorizado a cumprir temporariamente a pena em regime semiaberto na modalidade domiciliar. Em dezembro, a PGR pediu que ele retornasse ao regime semiaberto, o que foi negado por Barroso de forma provisória um pedido da PGR para que o publicitário voltasse para o presídio. Em março, o STF manteve a decisão de Barroso por unanimidade e autorizou Valério a continuar em prisão domiciliar em meio à pandemia.

