PIB agrícola brasileiro equivale a uma Argentina

247 - Segundo cáluclos do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) da Universidade de São Paulo, entre 2002 e 2022, o PIB agrícola brasileiro saltou de US$ 122 bilhões para US$ 500 bilhões --o equivalente à economia argentina.

O país deve romper este ano a barreira das 300 milhões de toneladas de grãos, firmando-se como o terceiro maior produtor mundial de cereais, atrás da China e dos Estados Unidos, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Em 20 anos, a safra de grãos subiu de 120,2 milhões de toneladas para 310,6 milhões, uma alta de 258%. Já a área plantada passou de 43,7 milhões para 76,7 milhões de hectares, um aumento de 76,5%. (Com informações da agência Estadão Conteúdo).

