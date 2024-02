PIB da zona do euro ficou estagnado no 4º tri

Apoie o 247

(Reuters) - A economia da zona do euro ficou estagnada nos últimos três meses de 2023 em relação ao trimestre anterior e aumentou 0,1% na comparação com o mesmo período de 2022, informou a Eurostat nesta quarta-feira, confirmando sua estimativa preliminar.

Depois que a produção da zona do euro contraiu 0,1% no terceiro trimestre sobre os três meses anteriores, o resultado do quarto trimestre evita por pouco uma recessão técnica, definida como dois trimestres consecutivos de retração.

A maior economia, a Alemanha, ainda contraiu 0,3% na comparação trimestral, enquanto a França, segunda maior, ficou estagnada.

