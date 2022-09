PIB do Brasil cresce 1,2% no 2º trimestre

Apoie o 247

Por Camila Moreira (Reuters) - O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil registrou crescimento de 1,2% no segundo trimestre deste ano em relação ao primeiro, acima do esperado e mantendo o ritmo visto no início de 2022.

A atividade econômica brasileira mostrou expansão de 1,1% no primeiro trimestre, em dado revisado de um aumento de 1,0% informado antes, mostrou nesta quinta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A expectativa em pesquisa da Reuters era de expansão de 0,9% no segundo trimestre de 2022 sobre os três meses anteriores.

Em relação ao segundo trimestre de 2021, o PIB apresentou avanço de 3,2%, contra expectativa de alta de 2,8% nessa base de comparação.

