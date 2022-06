PIB do Brasil cresce 1% no primeiro trimestre, diz IBGE

Apoie o 247

Infomoney - O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 1,0% no primeiro trimestre de 2022 na comparação com o quarto trimestre de 2021, desempenho que veio abaixo da expectativa do mercado (a projeção era uma alta de 1,2%, segundo o consenso Refinitiv).

É o terceiro resultado positivo para o PIB trimestral, desde o recuo de -0.2% no segundo trimestre de 2021. No trimestre anterior, entre outubro e dezembro, a economia brasileira cresceu 0,5% e superou as projeções (que eram de alta de 0,1%).

Sob a ótica da produção, a alta foi puxada pelo setor de serviços, que representa 70% do PIB do Brasil e cresceu 1,0%. Na indústria houve estabilidade (alta de 0,1%) e na agropecuária houve queda de 0,9% devido principalmente à estiagem na região Sul.

Sob a ótica da demanda, o consumo das famílias cresceu 0,7% e o do governo ficou estável (alta de 0,1%). Os investimentos (Formação Bruta de Capital Fixo) caíram 3,5%, as importações regrediram 4,6% e as exportações subiram 5,0%.

Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, diz que a queda de 3,5% nos investimentos “foi impactada pela diminuição na produção e importação de bens de capital, apesar de a construção ter crescido no período”. A taxa de investimento foi de 18,7% do PIB no primeiro trimestre e ficou abaixo da registrada no mesmo período do ano passado (19,7%).

Com o crescimento da economia entre janeiro e março deste ano, o PIB brasileiro agora está 1,6% acima do patamar do quatro trimestre de 2019, período pré-pandemia, e 1,7% abaixo do ponto mais alto da atividade econômica já registrado, registrado no primeiro trimestre de 2014.

Em valores correntes, o PIB chegou a R$ 2,249 trilhões. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (2) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

