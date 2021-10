PIB per capita deve fechar o ano 7,5% abaixo do pico de 2013

De acordo com o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV), o brasileiro deverá terminar 2021 0,9% mais pobre na comparação com 2019 e 7,5% abaixo da máxima histórica de 2013 edit

247 - O Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV) apontou, em levantamento, que o PIB caiu 4,1% em 2020, e o PIB per capita registrou queda de 4,8% (35.172 por habitante), o maior declínio em 25 anos. De acordo com as estimativas, o brasileiro deverá terminar 2021 0,9% mais pobre na comparação com 2019 e 7,5% abaixo da máxima histórica de 2013. A informação foi publicada pelo portal G1.

A economista Silvia Matos, coordenadora do Boletim Macro do Ibre/FGV e autora do levantamento, afirma que o "risco de um cenário pior para o ano que vem é mais provável do que de um aumento nas projeções para o PIB – o que significará também uma taxa de crescimento muito baixa do PIB per capita". "Será abaixo de 1% com certeza. Ou seja, ainda não recupera o patamar de 2019", diz.

