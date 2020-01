Pibinho medíocre marca o primeiro ano de Guedes e Bolsonaro

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) teve um crescimento de 0,18% em novembro, na comparação com o mês anterior, de acordo com dados divulgados pelo Banco Central (BC) edit

247 - O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) teve um crescimento de 0,18% em novembro, na comparação com o mês anterior, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira (16) pelo Banco Central (BC). O indicador é considerado uma "prévia" do Produto Interno Bruto (PIB). Na comparação com novembro do ano passado, o índice apresentou crescimento de 1,10%. O resultado de outubro havia tido aumento de 0,17% em relação ao mês anterior. Segundo as estatísticas, em 12 meses até novembro, foi registrado um crescimento de 0,90% do IBC-Br.

Os percentuais baixos demonstram a dificuldade do governo em retomar o crescimento econômico. Entrega de setores estratégicos para estrangeiros, corte de investimentos e de direitos mais a solução de deixar com a iniciativa privada a responsabilidade de gerar empregos não se traduziu até agora na expansão do consumo.

Vale ressaltar que os dados mais recentes apontam para uma quebra generalizada da indústria brasileira. De outubro para novembro de 2019, a produção industrial recuou em 11 dos 15 locais pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Outro detalhe é que o golpe dado contra Dilma Rousseff fez o Brasil perder 17 indústrias por dia nos últimos quatro anos. De acordo com levantamento feito pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 25.376 unidades industriais encerraram suas atividades de 2015 a 2018. a indústria de transformação opera 18,4% abaixo do pico alcançado em março de 2011 (veja aqui).