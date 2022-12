Pilotos e comissários aprovam greve a partir desta segunda

De acordo com o sindicato, os funcionários querem ganho real nos salários, de forma a compensar as perdas nos dois anos de pandemia edit

247 - O Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA) informou que pilotos e comissários aprovaram nesta quinta-feira (15) a greve a partir da próxima segunda (19). De acordo com o sindicato, os funcionários querem ganho real nos salários, de forma a compensar as perdas nos dois anos de pandemia, "que foi de quase 10%". A categoria também pede que as empresas "respeitem os horários de início e de término das folgas e que não programem jornadas de trabalho de mais de 3 horas em solo entre duas etapas de voo". As informações foram publicadas pelo jornal O Estado de S.Paulo.

"Esses pleitos estão baseados nos altos preços das passagens aéreas, que têm gerado crescentes lucros para as empresas", afirmou. As companhias aéreas "reduziram o custo de folha de pagamento em mais de 30% se comparado com os demais custos", disse.

As decolagens com órgãos para transplante, enfermos a bordo e vacinas continuarão normalmente.

O sindicato afirmou que a paralisação ocorrerá a partir de 19 de dezembro, das 6h às 8h, nos aeroportos de Congonhas (SP), Guarulhos (SP), Rio Galeão (RJ), Santos Dumont (RJ), Viracopos (SP), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Confins (BH) e Fortaleza (CE).

