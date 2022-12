Pix terá novas regras a partir de 2 de janeiro: saiba o que muda

As medidas foram determinadas pelo Banco Central e divulgadas no início de dezembro edit

247 - A partir de 2 de janeiro, entra em vigor novas regras para movimentações financeiras via Pix. Por determinação do Banco Central (BC), serão os bancos responsáveis por estabelecer os limites de transferência dentro de determinado horário.

O BC também alterou os limites do Pix Saque e do Pix Troco, passando de R$ 500 para R$ 3.000 durante o dia e de R$ 100 para R$ 1.000 à noite. Com a medida, os usuários terão acesso ao serviço em condições semelhantes às do saque tradicional. As ferramentas, criadas em dezembro de 2021, dão acesso a dinheiro em espécie.

Além disso, o BC ainda mudou o regulamento para facilitar o recebimento por correspondentes bancários e viabilizar o pagamento de salários, aposentadorias e pensões pelo governo.

