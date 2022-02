Pix tira R$ 1,5 bilhão em receitas de grandes bancos do país em 2021

De acordo com o Banco Central, foram realizadas 1,3 bilhão de transações via Pix em janeiro deste ano, seis vezes o total do mesmo mês de 2021 edit

247 - O Pix retirou R$ 1,5 bilhão em receitas dos maiores bancos listados na B3 – Banco do Brasil, Itaú Unibanco, Bradesco e Santander - no ano passado.

De acordo com o Banco Central, foram realizadas 1,3 bilhão de transações via Pix em janeiro deste ano, seis vezes o total do mesmo mês de 2021. As informações foram publicadas pelo jornal O Estado de S.Paulo.

Executivos do setor afirmaram que é sobre TED e DOC o maior avanço do Pix. Para pessoas físicas, as transferências são gratuitas, e elas respondem por 72% do total.

