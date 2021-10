Planalto quer que Guedes dê entrevista "imediatamente" para explicar offshore milionária em paraíso fiscal

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O Palácio do Planalto e o "entorno" do ministro da Economia, Paulo Guedes, segundo Lauro Jardim, do jornal O Globo, já concluiu que ele deveria dar uma entrevista "imediatamente" para explicar o caso do "Pandora Papers", que revelou a existência de uma offshore do ministro.

A entrevista, para membros do governo, deve acontecer antes da ida do ministro à Câmara dos Deputados e ao Senado na segunda quinzena de outubro.

O governo avalia que a oposição "está surfando na história".

PUBLICIDADE

Guedes, porém, resiste à ideia da entrevista.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE