Pochmann: a 'ficha' caiu mais cedo, indicando que o país pode ir para o tobogã

247 - O economista Marcio Pochmann criticou a política econômica do governo Jair Bolsonaro, em um dia de pânico no mercado global por causa da queda dos preço do petróleo e da quarta redução consecutiva do crescimento do PIB (Produto Interno Bruto).

"Agentes do mercado financeiro que informam ao Bacen as expectativas do rentismo para o Brasil em 2020 derrubaram mais rapidamente do que nos anos anteriores o otimismo sobre o desempenho da economia. A 'ficha' caiu mais cedo, indicando que o país pode estar indo para o tobogã", escreveu o estudioso no Twitter.

"Será 9 de março, a segunda feira de 2020 fatídica para a financeirização do capitalismo global? O receituário neoliberal não tem solução que não seja aprofundar os ganhos dos ricos e a retirada dos direitos dos trabalhadores, aprofundando a pobreza e a desigualdade na sociedade", complementou.

No Brasil, as ações da Petrobrás desabaram mais de 20%. Outro notícia ruim é que a projeção para a expansão do PIB caiu de 2,17% para 1,99% em 2020, na quarta redução consecutiva.

