"Pode ir embora", disse Guedes a Salim Mattar após reclamações em reunião

O ministro da Economia, Paulo Guedes, já parece não ter a mesma força no governo Bolsonaro e já alertou seus subordinados que "quem manda é o presidente". Guedes ouviu de Mattar reclamações sobre a lentidão da agenda de privatizações da atual gestão edit

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, ao ouvir reclamações do então secretário especial de Desestatização, Salim Mattar, sobre a lentidão na agenda de privatizações do governo Jair Bolsonaro disparou contra o membro de sua equipe: "por ir embora", diz Carla araújo, do UOL.

A colunista informa ainda que, em reunião entre Bolsonaro, Guedes e Mattar na terça-feira (11), Bolsonaro não fez questão de manter o secretário no cargo.

Pessoas ligadas a Guedes dizem que o ministro já alertou seus subordinados que "quem manda é o presidente" e "ele é quem tem voto", assim como já disse publicamente. Paulo Guedes também pediu a Bolsonaro que fizesse um aceno em público à agenda neoliberal da pasta.

