"Podemos estar à beira de uma nova era de inflação global", diz chefe do BIS

Apoie o 247

ICL

RT - O prolongado conflito entre a Rússia e a Ucrânia e as consequências da pandemia podem levar o mundo a uma nova era de inflação, disse o chefe do Banco de Compensações Internacionais (BIS, na sigla em inglês) nesta terça-feira.

Em entrevista ao El País, Agustín Carstens declarou: "Podemos estar à beira de uma nova era de inflação global". Esta é a sua opinião quando questionado sobre os efeitos que os acontecimentos na Ucrânia podem ter no setor energético, e frisou que “por mais restritiva que seja a política monetária, dificilmente afetará esses preços”.

"O importante é justamente que os preços da energia não afetem as expectativas de inflação, que não comecem a se enraizar em contratos e negociações salariais. Isso pode dar um vigor adicional ao processo inflacionário", disse o economista, acrescentando que os bancos centrais devem manter as expectativas de inflação e o cumprimento no médio e longo prazo para que as pessoas "mantenham sua confiança de que os bancos centrais não vão deixar o processo inflacionário à deriva".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No entanto, segundo Carstens, existem outros fatores, como cadeias de suprimentos afetadas pela pandemia e conflitos comerciais. "Há outros que estão afetando e que exigem uma ação mais precisa da política monetária", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além disso, em sua opinião, existe a possibilidade de que aumentar as taxas muito rapidamente possa desacelerar o crescimento da inflação. "A arte do banco central é avaliar a situação e estabelecer o ritmo adequado de ajuste da política monetária para minimizar esse impacto. É muito importante, acima de tudo, enviar sinais de que ações estão sendo tomadas para que a inflação volte ao seu patamar. ver que o processo inflacionário não está fora de controle", disse Carstens.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE