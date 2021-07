PoderData: 87% dos brasileiros percebem aumento nos preços

Brasil de Fato - Uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira (26) pelo PoderData aponta que 87% dos brasileiros têm percebido um aumento no custo das compras e contas de casa. Segundo o levantamento, que realizou 2.500 entrevistas pelo país, apenas 11% das pessoas ouvidas consideram que os preços ficaram iguais, enquanto 1% afirma que eles diminuíram e outro 1% disse não saber informar.

A plataforma consultou brasileiros em 427 municípios distribuídos entre os 26 estados e o Distrito Federal (DF) e realizou as entrevistas entre os dias 19 e 21 de julho. A pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais, que podem ser para mais ou para menos.

Segundo o PoderData, em setembro de 2020, por exemplo, 95% das pessoas haviam percebido o aumento nos custos. O dado caiu para 90% em janeiro deste ano e, agora, em julho, sofreu leve queda.

IPCA

A publicação da pesquisa ocorre paralelamente ao aumento das projeções para a inflação de 2021, segundo o Banco Central (BC). A entidade aponta que houve alta de 6,31% para 6,56% no mercado, sendo esta a 16ª vez sequencial em que as projeções do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) se ampliam.

O IPCA é medido pelo IBGE e mensura a inflação de uma série de produtos e serviços ofertados no varejo e relacionados ao consumo pessoal de famílias brasileiras com rendimento de um a 40 salários mínimos.

