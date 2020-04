Poderoso, Braga Netto vai administrar R$ 300 bilhões, à revelia de Paulo Guedes

247 - Tido como verdadeiro presidente da República, o intocável general Braga Netto vai aglutinando um poderio operacional poucas vezes visto na estrutura de governo brasileira. A ala militar do Palácio do Planalto impôs à equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, um revés com o lançamento do programa de recuperação econômica pós-Covid 19 que prevê aumento dos gastos com investimentos públicos para os próximos anos.

A reportagem do jornal O Estado de S. Paulo destaca que “a ala militar do Palácio do Planalto impôs à equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, um revés com o lançamento do programa de recuperação econômica pós-Covid 19 que prevê aumento dos gastos com investimentos públicos para os próximos anos.”

A matéria ainda acrescenta que “o anúncio oficial foi feito nesta quarta-feira, 22, pelo ministro da Casa Civil, general Walter Braga Netto, sem a presença de nenhum integrante do Ministério da Economia na coletiva de imprensa no Palácio do Planalto e depois do alerta de dois secretários do time de Guedes, ao longo do dia, de que a recuperação terá que vir pela mão do setor privado.”

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.