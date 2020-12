Política de Guedes facilita entrada de importações e prejudica a indústria nacional

247 - Sem conseguir implementar a abertura comercial prometida ao mercado, o ministro da Economia, Paulo Guedes, vem abrindo o caminho das importações por meio da redução de medidas ligadas à defesa comercial. Nesta linha estão a redução do Imposto de Importação para produtos específicos, a negociação de acordos comerciais, além da negação da aplicação de sobretaxas à entrada de produtos importados mesmo que existam indícios de concorrência desleal.

De acordo com reportagem do Estadão/Broadcast, um levantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI) aponta que o número de novas medidas antidumping passou de 17 em 2016 para zero ao longo deste ano. Nos últimos dez anos, o Brasil reduziu este tipo de defesa comercial em 54%. No mesmo período, porém, a média mundial cresceu 25%.

Ainda conforme a CNI, em 2019, primeiro ano do governo Jair Bolsonaro, o Brasil reduziu a taxas que já haviam sido aplicada por meio de medidas antidumping em 29% das reanálises. Em 2020, 37% das taxas foram reduzidas.

A equipe econômica de Paulo Guedes também vem fazendo uso de “janelas” para reduzir impostos e tributos como no caso do arroz, cujo preço subiu no mercado interno, ou na importação de armas e jogos eletrônicos.

