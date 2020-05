População defende guinada econômica, com volta do investimento público e fim do modelo Guedes

Pesquisa do mercado financeiro aponta que 52% do eleitorado brasileiro acredita que a economia está sendo conduzida de forma errática pelo ministro Paulo Guedes. Outros 62% da população defendem mais investimentos públicos para estimular e recuperar a economia edit

247 - A deterioração da imagem de Jair Bolsonaro, apontada pela pesquisa XP/Ipesp divulgada nesta segunda-feira (4), também derrubou a confiança da população quanto a condução da política econômica. Segundo o levantamento, 52% do eleitorado brasileiro acredita que a economia está sendo conduzida de forma errática pelo ministro Paulo Guedes. Ainda conforme a pesquisa, 62% da população defende uma mudança na política atual, priorizando investimentos públicos para estimular e recuperar a economia no período pós-pandemia

A pesquisa apontou, ainda, que os que acreditam que a economia está no rumo certo caíram de 35% para 32%. Já outros 29% disseram ser favoráveis à manutenção da atual política econômica, com a implantação de reformas, redução dos gastos públicos, perda de direitos trabalhistas, entre outros pontos.

A pesquisa XP/Ipespe ouviu 1.000 eleitores de todas as regiões do país. As entrevistas foram feitas por telefone entre os dias 28 e 30 de abril. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

