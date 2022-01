Por lei, aposentados do INSS terão reajuste de 10,16% - índice do INPC de 2021. Teto chegará a R$ 7.087

Aumento nos benefícios é baseado no resultado do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) de 2021 edit

Metrópoles - Com a alta de 10,16% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), usado como base para alterações salariais e benefícios previdenciários, o teto da Previdência Social deverá subir de R$ 6.433,57 para R$ 7.087,22 neste ano. As informações foram divulgadas nesta terça-feira (11/01) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O aumento salarial com base no índice será concedido a aposentados e pensionistas do INSS que recebem um valor acima do salário mínimo.

O reajuste, superior ao aumento de 5,45% em 2021, ainda precisa ser publicado no Diário Oficial da União (DOU) pelo governo federal. O reajuste do benefício sempre é definido pela variação do INPC do ano anterior.

