Por que o comércio chinês consegue o melhor resultado histórico

Rádio Internacional da China - De janeiro a junho deste ano, a balança comercial chinesa totalizou 18,07 trilhões de yuans, uma alta de 27,1% em relação ao mesmo período do ano passado, e um crescimento de 22,8% em comparação com o ano de 2019, antes do surgimento da pandemia da Covid-19.

O resultado mostrou a capacidade chinesa de controlar a crise sanitária, ao lançar uma base acertada para a expansão do comércio exterior em todo o ano.

A boa performance do comércio se deve, em primeiro lugar, ao desenvolvimento estável da economia chinesa. De acordo com a reportagem da agência Reuters, a China conseguiu controlar a pandemia nos primeiros meses em 2020, mais cedo que seus parceiros, realizando “a recuperação econômica estável”.

Os bons resultados comerciais em junho superaram as estimativas dos analistas. No fim de maio, surgiram clusters de infecção nas cidades chinesas de Guangzhou e Shenzhen, o que causou a estagnação do porto Yantian, um dos mais importantes no Sul do país. Porém, os episódios não provocaram grande impacto ao comércio em junho, como previram os analistas. A balança comercial no mês passado chegou a 3,29 trilhões de yuans, uma alta de 22% com comparação com o mesmo período do ano passado.

À medida que a vacinação é ampliada em todo o mundo e se registra um recuperação da economia mundial, a demanda externa crescente alavanca o comércio chinês. Várias instituições econômicas já elevaram a perspectiva sobre o aumento da economia global. Só nos primeiros seis meses, as exportações da China destinadas aos Estados Unidos, à União Europeia e à ASEAN subiram 31,7%, 25,5% e 27,8%, respectivamente. Já as exportações chinesas para a América Latina tiveram expansão de 47%. Estes números reforçam o papel da China na cadeia de indústria e suprimento global.

A recuperação do comércio chinês é favorável à economia mundial. Além de garantir o fornecimento de commodities, as empresas chinesas contribuem para o combate global à Covid-19. Até o momento, a China já disponibilizou mais de 500 milhões de doses de vacina contra o novo coronavírus, além dos insumos para produção dos imunizantes a mais de 100 países e organizações internacionais. O montante representa um sexto dos imunizantes já produzidos no mundo, o que representa uma contribuição concreta e significativa para a coordenação internacional no enfrentamento à pandemia e para a recuperação da atividade econômica mundial.

