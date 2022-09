Por que se amplia o “círculo de amigos” da Feira Internacional de Comércio de Serviços da China

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - A Feira Internacional de Comércio de Serviços da China (CIFTIS) 2022 foi marcada por tecnologias cheias de “senso de futuro” e impressionou os participantes, além de mostrar as oportunidades de comércio para empresas de todo o mundo.

Em seis dias de evento, que terminou nessa segunda-feira (5), a CIFTIS 2022 atraiu 507 empresas, entre elas integrantes da Fortune 500 e líderes setoriais. Dez países estabeleceram exibições em seus nomes pela primeira vez, incluindo Itália, Suíça e Emirados Árabes Unidos. Segundo uma estatística preliminar, foram alcançados 1.339 frutos no evento, sendo 173 envolvendo inovações inéditas, demonstrando que a inovação está desempenhando um papel cada vez mais importante no comércio de serviços.

De acordo com a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento (UNCTAD, na sigla em inglês), a proporção dos serviços relacionados à inovação, como tecnologia da informação, propriedade intelectual, pesquisa e desenvolvimento, passou de 11,4%, em 2005, para 18%, em 2020, no comércio global. Como um dos setores mais dinâmicos, a economia digital já se tornou o novo motor do crescimento econômico do mundo. A escala da indústria de economia digital da China ocupa o segundo lugar no mundo por muitos anos consecutivos, injetando um impulso de desenvolvimento necessário na economia e nas empresas globais.

Na CIFTIS, foi exibida a combinação entre a tecnologia e o “verde”, seja nas finanças ou nos transportes, refletindo o conceito de economia de energia e baixo carbono. Por exemplo, um produto visual pesquisado por uma companhia chinesa usa algoritmos para apresentar as emissões de carbono em uma terra digital, que pode exibir intuitivamente as emissões de carbono em energia, transporte, indústria, consumo residencial e outros campos.

Neste ano, a CIFTIS celebrou 10 anos. Na última década, os parceiros de cooperação do evento ultrapassaram 200 países e regiões. No contexto em que a globalização encontra barreiras e conflitos regionais cada vez mais frequentes, o “círculo de amigos” da CIFTIS amplia constantemente. Isso se deve à grande atração do mercado chinês, e a CIFITS é uma janela importante de ampliação da abertura, aprofundamento da cooperação e orientação da inovação da China, refletindo a determinação do país em promover a globalização econômica.

