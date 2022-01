Por reajuste salarial, servidores fazem paralisação em frente ao BC

Apoie o 247

Metrópoles - Servidores federais se unem na manhã desta terça-feira (18/1) em frente ao Banco Central para protestar a favor do reajuste salarial para todas as categorias do funcionalismo. À tarde, os manifestantes se deslocaram para o Ministério da Economia, em uma ofensiva contra Paulo Guedes, que está resistente às negociações com os servidores.

Cerca de 400 pessoas estão em frente ao BC. A mobilização foi organizada pelo Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas do Estado (Fonacate) e pelo Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais (Fonasefe). Juntas, as redes sindicais representam mais de 200 mil servidores.

Com trio elétrico e bateria, os manifestantes foram embalados pela música “Vida de Gado”, do cantor Zé Ramalho. “É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber”, cantam com ênfase os servidores. Segundo a categoria, no governo Bolsonaro, o congelamento salarial da classe já chega a cinco anos.

