Por US$ 2,65 bilhões, Uber compra Postmates, aplicativo de entrega de refeições

Reuters - A Uber Technologies fez nesta segunda-feira uma oferta para comprar a Postmates em um acordo de 2,65 bilhões de dólares buscando expandir seu alcance no setor de serviços de entregas de comida, conforme mais pessoas fazem pedidos de suas casas em meio à pandemia de coronavírus.

A Uber, pressionada por seus principais negócios de transporte em todo o mundo, ofereceu um prêmio de cerca de 10% sobre a última avaliação de 2,4 bilhões de dólares da Postmates.

Atualmente, a Uber estima que irá emitir cerca de 84 milhões de ações ordinárias por 100% do patrimônio diluído da Postmates, informou a empresa em comunicado.

Os conselhos de ambas as empresas aprovaram a transação e os acionistas, que possuem a maioria das ações em circulação da Postmates, se comprometeram a apoiar o acordo, acrescentou.

Fundada em 2011, a Postmates respondeu por 8% do mercado de entrega de refeições nos EUA em maio, com seu maior rival DoorDash liderando com uma participação de mercado de 44%, segundo a empresa de análise Second Measure.

A Postmates em setembro captou 225 milhões de dólares em uma rodada privada de investimento. A rival Doordash captou 400 milhões de dólares de investidores privados, com uma avaliação de 16 bilhões de dólares em junho.

