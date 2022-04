Porto de livre comércio de Hainan testemunha abertura cada vez maior da China

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, que realizou uma inspeção na província de Hainan, sul do país, visitou a Zona de Desenvolvimento Econômico de Yangpu na terça-feira (12) para conhecer seu desenvolvimento e a construção do porto de livre comércio com características chinesas.

No mesmo dia, o Administração Geral das Alfândegas da China divulgou estatísticas, mostrando que o volume do comércio exterior de Hainan subiu de 70,28 bilhões de yuans, em 2017, para 147,68 bilhões de yuans, em 2021, com um crescimento anual médio de 20,4%. A cifra figura no segundo lugar em todo o país.

Em 13 de abril de 2018, foi estabelecido o Porto de Livre Comércio de Hainan com características chinesas. Nos últimos anos, o volume de importação do porto totalizou mais de 7 bilhões de yuans graças à política de isenção de impostos. Os bens importados incluíram navios, iates, automóveis, aviões, materiais de produção e equipamentos de fabricação. Nos últimos quatro anos, os investimentos estrangeiros em uso real de Hainan foram de de US$8,81 bilhões, representando um aumento médio anual de 79,4%. Investidores de 126 países e regiões do mundo foram atraídos para o porto.

Até 2025, será estabelecido preliminarmente um sistema político no porto de livre comércio com foco na facilitação do livre comércio e do investimento. Até 2035, espera-se que a conjuntura de sistemas e o modelo operacional do porto de livre comércio se tornem cada vez mais maduros. Até meados deste século, deve-se concluir a construção de um porto de livre comércio de alto nível com fortes influências internacionais. Este é um planejamento bem claro para o Porto de Livre Comércio de Hainan. Muitos meios de comunicação estrangeiros acreditam que Hainan pode se tornar a "Dubai da China" que compartilhará benefícios com o mundo inteiro.

Quanto maiores as dificuldades, mais a abertura deve ser ampliada. Nos últimos quatro anos, apesar dos desafios como a pandemia de Covid-19 e a antiglobalização, a China promoveu a construção do porto de livre comércio com passos previstos. Isso se baseia tanto no resumo das experiências da reforma e abertura ao longo dos últimos 40 anos, como também é uma medida pragmática para apoiar o desenvolvimento da China e do mundo, mostrando o senso de responsabilidade do país.

Prevê-se que, de Hainan para toda a China, a nova rodada de abertura do padrão mais alto facilite que o mundo compartilhe ainda mais oportunidades da China e dê um forte impulso à revitalização da economia global.

