Postos aproveitam volta do imposto e reajustam gasolina em até um real

247 - Após o governo Lula (PT) determinar a retomada - gradual - da cobrança de impostos federais sobre os combustíveis, postos de combustíveis utilizam a volta do tributo como pretexto para inflar o preço dos produtos nas bombas.

De acordo com o anúncio de Haddad, o aumento é de R$ 0,47 por litro de gasolina e de R$ 0,02 por litro de etanol. Horas antes, a Petrobrás reduziu o preço dos combustíveis para as distribuidoras, passando a gasolina de R$ 3,31 para R$ 3,18 e o diesel de R$ 4,18 para R$ 4,10.

Portanto, considerando a retomada dos impostos e a diminuição nos preços anunciada pela Petrobrás, o aumento repassado ao consumidor final seria de R$ 0,25 por litro de gasolina, de acordo com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom).

Motoristas relataram à Band , porém, que notaram aumentos mais significativos. Em Alphaville, região metropolitana de São Paulo, um posto vende o litro da gasolina nesta quarta por R$ 6,99. Em Barueri, também em São Paulo, o combustível é vendido a R$ 6,09. Na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, postos aumentaram o preço em até R$ 0,60. No Distrito Federal e em Goiânia (GO) o aumento foi ainda maior: de R$ 1,00.

