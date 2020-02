Poupança tem fuga recorde de R$ 12,356 bilhões em janeiro, divulga Banco Central

A caderneta de poupança foi alvo da maior fuga líquida da história: R$ 12,356 bilhões. O dado é do último mês de janeiro e a informação é do Banco Central. Os saques também superaram os depósitos em R$ 9,835 bilhões no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). edit

Na poupança rural houve fuga líquida de R$ 2,521 bilhões.

No acumulado de 2019, o dado final da poupança foi de depósitos líquidos em R$ 13,327 bilhões, o pior resultado para a caderneta em três anos.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo sublinha que "com o juro básico na mínima histórica, a remuneração da poupança tem recuado cada vez mais. É que, por lei, toda vez que a Selic for igual ou inferior a 8,5%, a remuneração da aplicação passa a ser de 70% da Selic acrescida da Taxa Referencial (TR), que atualmente está em zero."

A matéria ainda informa que "na quarta-feira (5), o Comitê de Política Monetária (Copom), do BC, reduziu a Selic em 0,25 ponto percentual, para 4,25%, menor patamar da história. Com isso, o rendimento da poupança ficará abaixo de 3%, inferior à inflação projetada para o ano (3,4%, segundo o relatório Focus)."