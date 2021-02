Poupança tem recorde de saídas em janeiro diante do fim do auxílio emergencial

247 - O Banco Central informou nesta quinta-feira, 4, que os saques das cadernetas de poupança superaram os depósitos em R$ 18,153 bilhões em janeiro deste ano, sendo a maior retirada de recursos mensal desde o início da série histórica da instituição, em janeiro de 1995.

Até então, a maior havia sido registrada em janeiro de 2020, com R$ 12,356 bilhões - indicando um empobrecimento geral da população, que está tendo de recorrer às economias.

De acordo com a instituição, os saques da poupança somaram R$ 263,062 bilhões em janeiro, enquanto os depósitos totalizaram R$ 244,908 bilhões no período.

De acordo com os especialistas, o aumento dos saques se deu sobretudo pela falta do auxílio emergencial para salvaguardar a população durante a crise do novo coronavírus.

