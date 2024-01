Prates: Abreu e Lima é investimento para gerações, inclusive produzindo energia renovável

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O presidente da Petrobrás, Jean Paul Prates, afirmou nesta quinta-feira (18), na assinatura para a retomada de investimentos na refinaria Abreu e Lima, em Ipojuca (PE), que a instalação durará décadas, uma vez que é compatível com a transição verde, podendo produzir inclusive diesel renovável.

Ele também afirmou que a refinaria será a mais moderna do continente americano após os investimentos planejados. 'Estamos reconstruindo o projeto de tornar essa refinaria a segunda maior brasileira e a mais moderna e mais nova do continente americano. Essa é a refinaria da volta por cima, do grau máximo de resiliência e capacidade de recuperação. Estamos aumentando o trem 1 para 120 mil barris/dia e o trem 2 para chegar a 260 mil barris/dia de capacidade. 70% de capacidade de conversão de diesel também. Lula nos pediu autossuficiência em diesel, e nos comprometemos a fazer isso', disse Prates em seu discurso.

continua após o anúncio

O CEO também destacou que, mesmo com o fim da exploração de petróleo, a refinaria continuará de pé produzindo energia limpa. 'O ministro Alexandre Silveira está divulgando os biocombustíveis em Davos, e estamos aqui reabrindo a possibilidade de produzir muito mais diesel brasileiro a partir de hidrocarbonetos, mas já com a possibilidade de adaptar essa refinaria para o futuro, produzindo diesel de origem vegetal por gerações. O petróleo pode acabar, mas essa refinaria não acaba', disse Prates.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: