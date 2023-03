Prates cogita extinguir diretoria lavajatista na Petrobrás

Apoie o 247

247 - A Diretoria de Governança e Conformidade da Petrobrás é um entulho da Operação Lava Jato e engessa a administração da estatal, na avaliação do presidente da estatal, Jean Paul Prates. As informações são do Estadão.

A direitoria tem a prerrogativa de vetar projetos da empresa antes de serem encaminhados para a análise do Conselho de Administração (CA), o que, segundo Prates, torna a área mais influente do que estruturas análogas existentes em outras companhias.

Por isso, ele cogita rebaixá-la ao status de cargo executivo vinculado à área jurídica ou ao CA. Um sinal de que a diretoria pode sofrer mudanças é o fato de que ela é a única que não foi incluída no programa de reestruturação em curso na Petrobrás.

A estatal afirmou ao jornal paulista que não pretende fazer alterações antes do fim do mandato do atual diretor, Salvador Dahan, com o fim previsto para maio, e que “eventuais mudanças seguirão todo o rito de aprovação previsto na regra vigente e serão comunicadas ao mercado”.

O presidente da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar, afirma que “(a diretoria) gerou nicho de mercado para pessoas ligadas ao lavajatismo dentro da companhia. Pode ser um staff ou uma gerência ligada à presidência, mas uma diretoria é um exagero”.

