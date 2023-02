Prates diz que Petrobrás busca cooperação para transição energética após encontrar CEO da Shell

Presidente da Petrobrás, Jean Paul Prates, e o CEO global da anglo-holandesa Shell, Wael Sawan, também terão uma reunião com o presidente Lula edit

Reuters - O presidente da Petrobrás, Jean Paul Prates, afirmou em nota nesta segunda-feira que a companhia está se aproximando de outras grandes empresas do setor para construir novas oportunidades de cooperação tanto no segmento de óleo e gás como para a transição energética.

A afirmação foi feita após o executivo receber mais cedo o CEO global da anglo-holandesa Shell, Wael Sawan, e o presidente da Shell no Brasil, Cristiano Pinto da Costa, no prédio da petroleira brasileira em Brasília.

"Essa iniciativa está dentro da minha nova abordagem de tratar diretamente com os CEOs globais das grandes empresas do segmento para avançarmos na transição energética", disse Prates.

Mais tarde, Sawan e Prates participarão de reunião com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto.

O Brasil é o primeiro país a ser visitado por Wael Sawan, desde que assumiu a liderança global da Shell em janeiro de 2023, o que demonstra a importância do Brasil no portfólio da empresa, disse a Petrobrás.

"Iremos ao Palácio do Planalto juntos para conversar com o Presidente Lula, um grande patrocinador dessa agenda”, destacou Prates.

A Shell vem buscando acelerar investimentos na transição energética, com iniciativas em energia solar, biocombustívieis e energia eólica no mar.

