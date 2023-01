Prates e Lula se reúnem para começar a definir nomes ao conselho da Petrobrás

Prates tomou posse como CEO da Petrobrás e membro do colegiado na manhã desta quinta-feira, após ser aprovado por unanimidade em reunião do conselho da estatal edit

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O novo presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, se reunirá na tarde desta quinta-feira com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto, onde deverá começar a discutir nomes que poderão ser indicados pela União ao Conselho de Administração, dentre outros temas, disse uma fonte próxima às discussões.

Prates tomou posse como CEO e membro do colegiado na manhã desta quinta-feira , após ser aprovado por unanimidade em reunião do conselho da estatal.

Na agenda de Lula, consta uma reunião com Prates às 16h desta quinta-feira.

A fonte afirmou ainda que novas reuniões entre Prates e Lula podem ser marcadas para sexta e segunda-feira, também para conversar sobre os nomes que serão indicados ao colegiado, dentre outros assuntos.

Na sexta-feira, Prates já deverá apresentar nomes de diretores para iniciar o processo de checagens relacionadas a integridade e elegibilidade dos candidatos, segundo essa pessoa, que falou na condição de anonimato.

A Reuters publicou na semana passada que Prates teve reuniões com diferentes alas do seu partido para fechar sua lista de indicados para a diretoria. Dentre os nomes, estava cotado para a diretoria financeira Sérgio Caetano Leite, antigo sócio de Prates em empresas.

O economista William Nozaki e o ex-diretor da reguladora ANP Aurélio Amaral também estavam entre os cotados para a diretoria financeira, segundo fontes.

