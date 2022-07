Preço da carne bovina deve cair até 20% em 2023, estima consultoria

De acordo com a Safras & Mercado, a carcaça do boi será vendida em maior quantidade no Brasil edit

247 - A consultoria Safras & Mercado afirmou que o preço da carne bovina brasileira deve cair em até 20% para o consumidor no próximo ano. De acordo com a instituição, a carcaça do boi será vendida em maior quantidade no Brasil em 2023 e, como consequência, o valor diminuirá de R$ 320 nos frigoríficos para R$ 250.

O País deve ter 226,3 milhões de cabeças de gado no ano que vem, quatro milhões a mais na comparação com 2022. As informações foram publicadas nesta segunda-feira (18) em reportagem da CNN Brasil.

Diretor da consultoria, Fernando Iglesias disse que o "aumento da oferta dentro do Brasil e as comercializações para o exterior vão andar de mão dadas". "Tudo isso é possível em cima da boa ampliação do volume de reposição desses rebanhos – com a incorporação de bezerros", disse.

