Preço da gasolina aumenta pela quarta semana seguida e bate novo recorde

De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço médio do litro da gasolina ficou em R$ 7,295 nesta semana edit

Apoie o 247

ICL

247 - O preço da gasolina aumentou pela quarta semana consecutiva e bateu um novo recorde nos postos de combustíveis do país. De acordo com números divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço médio do litro da gasolina ficou em R$ 7,295 nesta semana, alta de 0,16% na comparação com o levantamento anterior.

O pico até tinha sido registrado na pesquisa da semana passada, entre os dias 24 e 30 de abril (R$ 7,283 o litro).

De acordo com o presidente da Petrobrás, José Mauro Coelho, a companhia manterá os reajustes abusivos nos preços da gasolina, política que se tornou o motor principal da inflação e tem provocado fome e sofrimento à população.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Enquanto o povo sofre com aumentos de preços, a empresa obteve lucro líquido de R$ 44,561 bilhões no primeiro trimestre deste ano, 38 vezes maior que o do mesmo período do ano anterior.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) criticou as estatísticas divulgadas pela Petrobras e destacou que boa parte do dinheiro é destinada aos acionistas da empresa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE