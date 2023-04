Preço da gasolina é terceira maior barreira para compra de veículos no Brasil, aponta Ipsos

Apoie o 247

247 - O alto preço da gasolina é apontado como um dos principais motivos que impedem os brasileiros de comprarem um carro, de acordo com a pesquisa "Ipsos Drivers" realizada em dezembro de 2022.

O levantamento, que ouviu 1.200 pessoas em todo o país, apontou que 32,5% dos entrevistados citaram o preço do combustível como a maior barreira na hora de adquirir um veículo.

Em primeiro lugar, com 33,4%, está o alto custo de propriedade e manutenção do veículo, seguido pela taxa de juros nos financiamentos, com os mesmos 32,5% do preço da gasolina.

Embora a gasolina tenha perdido a liderança no ranking em relação ao ano anterior, quando apareceu em primeiro lugar, ela ainda é uma preocupação relevante para a população.

Sobre a pesquisa

A pesquisa “Ipsos Drivers” foi realizada dezembro de 2022, de forma online, com 1.200 pessoas ouvidas em todo o Brasil. De forma espontânea, os entrevistados enumeraram cinco barreiras para a compra de um carro nos dias de hoje -- novos e usados, envolvendo troca ou não.

